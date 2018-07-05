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В Ярославской области школьный автобус отказывается ехать в деревню

Сегодня, 19:09

Из-за отсутствия нормальной дороги дети вынуждены добираться до ближайшей остановки через лес. Речь идет о деревне Яскино Середского сельского поселения, где уже начались разбирательства по поводу допущенных нарушений.

В Ярославской области школьный автобус просто отказывается ехать в деревню, ведь местная дорога состоит из одних ям и выбоин, поэтому водитель опасается испортить транспортное средство. После появления скандальной информации в СМИ местные власти сразу нашли виновных - Департамент дорожного хозяйства Ярославской области, иск на которых уже подан.

Тем не менее, ситуация пока не прояснилась, и жители деревни надеются, что случится это до наступления нового учебного года. В противном случае, школьники продолжат добираться до школы сквозь деревья и сугробы, рискуя собственными жизнями и здоровьем.

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