VistaNews.ru


«Он выжил»: НЛО похитил Гитлера во время штурма Берлина

Сегодня, 18:44

Пришельцы спасли лидера нацистской Германии от неминуемой гибели в мае 1945 года, оставив в Фюрербункере двойника.

Согласно информации в учебниках истории, Адольф Гитлер скончался 30 апреля 1945 года в результате огнестрельного ранения в голову и приема цианида. Уфологи убеждены, прилетевший в разрушенный Берлин НЛО в последний момент спас фюрера от расправы советских солдат, о чем свидетельствует фотография из архива Красной армии.

Документально доказано, на пике могущества Третий Рейх построил секретные военные базы в Антарктиде для связи с пришельцами. Насколько далеко нацистам удалось продвинуться в межпланетных делах, рассказывал американский адмирал Ричард Бэрд, отправившийся в 1947 году захватывать спрятанное во льдах орудие немцев и ликвидировать предназначенные для Четвертого Рейха сооружения. Итогом стали мистические смерти внушительной части команды Бэрда и потерянный рассудок выживших моряков. Зная о технологической развитости нацистов, уфологи не сомневаются, инопланетяне стали их оккультными союзниками. Возможно, дабы не утратить деловые связи с умнейшей человеческой расой 1940-х годов, пришельцы решили спасти ее лидера от неминуемой гибели.

«Он выжил, оставив в дураках весь мир. Это знали советы и американцы, ведь не зря Гитлера искали многие годы после завершения Второй мировой войны», - заявили распространившие сенсационное фото уфологи.

НЛО похитил главу Третьего Рейха во время штурма Берлина, когда танки СССР были в нескольких километрах от Фюрербункера. Скорее всего, инопланетная «тарелка» отправилась в Антарктиду, спрятав Гитлера в до сих пор неизученных ледяных тоннелях.

Помимо фото, уфологи закрепляют свою версию легендарным орудием лидера нацистов. В частности, пришельцы предоставили чертежи своих космических кораблей, дабы фюрер мог построить земные НЛО. Здесь же можно вспомнить гигантскую артиллерийскую пушку Дора, сухопутный крейсер «Монстр» и Солнечную пушку – вся эта техника минимум на век опередила свое время, якобы, не без помощи инопланетян.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Историк рассказал, как доказывали смерть Адольфа Гитлера

Ученые вычислили точную дату смерти Гитлера по его останкам

Украинский депутат поздравила Гитлера с днем рождения

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

Рекомендуем