«Он выжил»: НЛО похитил Гитлера во время штурма Берлина

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Пришельцы спасли лидера нацистской Германии от неминуемой гибели в мае 1945 года, оставив в Фюрербункере двойника.

Согласно информации в учебниках истории, Адольф Гитлер скончался 30 апреля 1945 года в результате огнестрельного ранения в голову и приема цианида. Уфологи убеждены, прилетевший в разрушенный Берлин НЛО в последний момент спас фюрера от расправы советских солдат, о чем свидетельствует фотография из архива Красной армии.

Документально доказано, на пике могущества Третий Рейх построил секретные военные базы в Антарктиде для связи с пришельцами. Насколько далеко нацистам удалось продвинуться в межпланетных делах, рассказывал американский адмирал Ричард Бэрд, отправившийся в 1947 году захватывать спрятанное во льдах орудие немцев и ликвидировать предназначенные для Четвертого Рейха сооружения. Итогом стали мистические смерти внушительной части команды Бэрда и потерянный рассудок выживших моряков. Зная о технологической развитости нацистов, уфологи не сомневаются, инопланетяне стали их оккультными союзниками. Возможно, дабы не утратить деловые связи с умнейшей человеческой расой 1940-х годов, пришельцы решили спасти ее лидера от неминуемой гибели.

«Он выжил, оставив в дураках весь мир. Это знали советы и американцы, ведь не зря Гитлера искали многие годы после завершения Второй мировой войны», - заявили распространившие сенсационное фото уфологи.

НЛО похитил главу Третьего Рейха во время штурма Берлина, когда танки СССР были в нескольких километрах от Фюрербункера. Скорее всего, инопланетная «тарелка» отправилась в Антарктиду, спрятав Гитлера в до сих пор неизученных ледяных тоннелях.

Помимо фото, уфологи закрепляют свою версию легендарным орудием лидера нацистов. В частности, пришельцы предоставили чертежи своих космических кораблей, дабы фюрер мог построить земные НЛО. Здесь же можно вспомнить гигантскую артиллерийскую пушку Дора, сухопутный крейсер «Монстр» и Солнечную пушку – вся эта техника минимум на век опередила свое время, якобы, не без помощи инопланетян.