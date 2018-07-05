К памятнику Мосводоканала возложили венок в память о горячей воде

Сегодня, 18:18

Молодые люди создали группу в «ВКонтакте» под названием «10 дней без горячей воды», обсуждая проблемы водоснабжения в их районе. Также решено было сделать «интересный» жест, чтобы их заметили.

Активисты возложили венок с надписями «Горячая вода» «Помним, любим, скорбим» в память о горячей воде к памятнику Мосводоканала. Они жители района Измайлово и из года в год по десять дней моются в ведрах и тазиках – их беспокоит, что такая проблема на Западе давно решена, а в Москве все никак.

Однако мало, кто оценил этот поступок. Во-первых, горячую воду поставляет в дома не Мосводоканал – они обеспечивают питьевую холодною воду и поэтому никак не могут отключать горячую.

Заметили и МОЭК, которые как раз таки этим и занимаются. Они сообщили, что отключения возникают с благими намерениями – подготавливают теплоснабжение к зимнему сезону.