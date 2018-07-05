Илон Маск устроил детям экскурсию на съемочной площадке «Игры престолов»

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Приезду 5 наследников основателя компаний Tesla и SpaceX во главе с отцом ошибочно предвещали бизнес цель.

Илон Маск поделился с подписчиками в социальной сети новостями с времяпрепровождения со своими детьми. Предприимчивый папа устроил наследникам 22-милионной империи экскурсию на съемочной площадке «Игры престолов». В этот момент миллионы людей по всему миру всерьез задумались о возможности стать шестым ребенком Маска.

«Я был там с моими детьми несколько часов, чтобы посетить съемочную площадку «Игры престолов» и пообедать в пабе. Люблю этот сериал и книги Джорджа Мартина», – написал в Twitter Илон.

Крис Хаган сумел издали сделать кадр, на котором видно задымление на площадке «Игры престолов», где был Маск с наследниками. К слову, 5 детей родились в браке с Джастиной Маск. Илон дважды развелся с актрисой Талулой Райли. В 2017 году его заметили в компании с Эмбер Херд, а в 2018 с певицей Граймс.