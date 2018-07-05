В Астрахани глава ТСЖ собрал деньги, которые потом пропали

Сегодня, 17:04

В Астрахани главой товарищества собственников жилья «ЛАДА», были собраны деньги у жильцов на экспертизу и приборное обследование лифта, однако, им никто так и не занялся.

Все квартиры сдали около 3000 рублей каждая. Стоимость ремонта варьировалась в зависимости от площади квартиры. Денежные средства сдавались наличными, по причине того, что у компании ТСЖ банковские счета были заблокированы. Когда люди стали требовать документы, руководитель товарищества лишь отмахнулся.

На данный момент люди, обслуживающиеся данным, ТСЖ пишут жалобы в прокуратуру, а в тоже самое время глава ТСЖ начал регистрацию нового юридического лица. Видно, нет у него желания прекращать заниматься полюбившимся делом. Журналистам люди рассказали, что им удалось достать документы руководителя ТСЖ и ознакомится с ними.

В итоге оказалось, что на балансе числится только один человек он же глава. Его заработная плата составляет 46 000 рублей. Позже люди выяснили, что сумма средств, на которые обслуживается лифт, должна входить в состав расходов на общедомовые нужды. Теперь остается лишь гадать, для каких целей были собраны деньги, которые потом пропали