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Христианский собор в США «задержал» Иисуса Христа, Деву Марию и Иосифа Обручника

Сегодня, 16:54

Статуя в честь рождения Иисуса Христа была ограждена забором с колючей проволокой на лужайке кафедрального собора Крайст Черч в Индианаполисе в знак протеста против иммиграционной политики Трампа.

Преподобный Стивен Карлсен, декан и настоятель церкви, сказал, что задержание и заключение под стражу Святого Семейства является символом протеста против политики нулевой терпимости президента США Дональда Трампа к мигрантам. Преподобный Ли Кертис, являющийся автором идеи демонстрации, сказал, что библейское трио - это семья беженцев, ищущих новый безопасный дом в Египте после рождения Иисуса.

Христианский собор не первый раз афиширует социальные проблемы. Карлсен сказал, что в последние годы церковь стала прогрессивной, особенно после принятия закона о браке для однополых пар в 2014 году. «Это отличный способ показать, что происходит в нашей стране. Заточение Иисуса Христа, Девы Марии и Иосифа Обручника найдёт отклик в сердцах множества людей», - сказал один из членов Крайст Черч. Люди, идущие мимо, говорили, что это очень мощный и сильный толчок для остальных задуматься над тем, какие законы принимает Трамп.

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