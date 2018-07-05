Чиновники отчитались о ремонте «адской» больницы в Воронежской области

Сегодня, 16:47

После скандального поста пациентки ответственные «зашевелились» и решили вопрос.

Показать отремонтированные палаты чиновники в глубинке Воронежской области решились немедля после проведенного ремонта «адской» больницы. Показать результат работы решили способом, который и прославил Борисоглебскую больницу – через социальные сети.

Новый потолок, линолеум, опрятные стены и красивые окна – это все результат, которого ожидала пациентка инфекционного отделения несколько лет тому назад. Женщина рассказывала, что с ребенком пришлось посетить лечебницу, состояние которой не только не ориентировало на выздоровление, а только усугубляло состояние антисанитарией и беспорядками.

Чиновники отчитались о ремонте «адской» больницы в глубинке Воронежской области и проинспектировали мнение людей о новой. Результат конечно же превзошёл все ожидания людей, привыкших к не такой красоте.