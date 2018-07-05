«Апокалипсис начался»: В Японии НЛО прятался от тайфуна в облаках

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Пришельцы скрывались из-за сильного дождя и ветра, который помешал их опытам.

О том, что апокалипсис на Земле начался, свидетельствует множество данных. Специалисты приводят в пример извержения и активизацию многих вулканов по всей планете, сильную засуху в других её регионах, а проливные дожди – в остальных.

Как всегда, одним из самых опасных регионов в предполагаемом Апокалипсисе стали азиатские страны. Сильная непогода уже заметна в Китае и Японии.

Недавно же на северо-востоке государства в регионе Тохоку жители префектуры Мияги заметили в небе НЛО. Сейчас в регионе наблюдается сильный ветер и дожди, которые стали последствием тайфуна. Из-за этого пришельцы на своём корабле решили спрятаться в облаках.

По словам местных жителей, в небе над городом образовалась огромная туча, напоминающая летающую тарелку. Она простояла там некоторое время, а затем исчезла. Уфологи уверены, что непогода помешала пришельцам в изучении Земли, поэтому они и маскировались, пережидая тайфун.

Синоптики же высказали свою версию об НЛО. По словам специалистов, увиденное японцами было «висящим облаком». Оно может появиться при очень сильном ветре и случайном совпадении ряда тонких и необходимых условий.

Как бы то ни было, эксперты предупреждают местных жителей об опасности и просят соблюдать меры предосторожности.