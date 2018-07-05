Специалисты представили ТОП-5 доказательств существования НЛО

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Охотники за внеземной жизнью тщательно наблюдают за любыми случаями столкновения человечества с пришельцами. Специалисты представили факты, которые не оставят сомнений в том, что инопланетяне посещали Землю.

Первым в списке ТОП-5 экспертов стал случай 1986 года, который произошел с самолётом, следовавшим из Парижа в Токио. Пилоты воздушного судна столкнулись с двумя неопознанными объектами, которые следили за ними. Капитан самолёта отметил, что НЛО было странной формы и двигалось так, словно для него существовало гравитации. Стоит отметить, что экипаж самолёта наблюдал за пришельцами на протяжении 50 минут, что не могло быть случайным видением. Подобную ситуацию описывает случай 2004 года, когда два военных пилота столкнулись с кораблём овальной формы. При этом НЛО был замечен на радарах у диспетчера.

Другой случай произошел в 1980 году в Рендлшеме, Великобритания. Тогда очевидцы столкнулись с горящим НЛО, который приземлился в лесу. Доказательством пришельцев является то, что на следующий день на предполагаемом месте посадки летательного аппарата нашли три странных отпечатка.

В 1994 году 62 ученика школы в Зимбабве стали свидетелями высадки НЛО. Очевидцам удалось рассмотреть пришельцев, которые оставили им сообщение о том, что люди вредят Земле. Другой близкий контакт с инопланетянами произошел в 1964 году. Тогда очевидцы увидели овальный НЛО, который оставил выжженную землю, а также следы на скале после своей посадки.