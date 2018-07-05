В Саратове рабочие падают от жары

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В цехах предприятия «Серп и Молот» в Саратове стоит невыносимая жара, которая негативно сказывается на здоровье рабочих. В социальных сетях пользователи жалуются на бездействие руководства.

В последние несколько недель в Саратове установилась изнуряющая жара, которая не дает людям дышать ни днем, ни ночью. Если дома каждый может освежаться любым доступным для него методом, то на предприятиях города рабочие просто погибают от невыносимых условий. Так, в сети появилась информация о том, что на саратовском заводе «Серп и Молот» люди просто теряют сознание в цехах и падают.

Руководство предприятия просто не реагирует на ситуацию и не собирается сокращать рабочий день своим сотрудникам и уверяют – аномалии нет и на условия труда жара не влияет. После распространения такой информации в сети, на сложные погодные условия стали жаловаться и работники других предприятий Саратова. Известно ,что многие рабочие имеют 12-часовой рабочий день, а температура воздуха в цехах порой достигает 37 градусов Цельсия при полном отсутствии вентиляции.

Несмотря на жалобы в интернете, непосредственно в Гострудинспекцию Саратовской области официальных обращений от саратовцев, недовольных "жаркими" условиями на рабочем месте, за последнее время не поступало. Эксперты предполагают, что такая ситуация сложилась из-за того, что рабочие попросту боятся лишиться источника дохода.