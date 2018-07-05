Москвичи смогут бесплатно провериться на рак до 22 сентября

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Статистика гласит, что в среднем на каждые 100 тыс. человек приходится около 2-х тыс. онкобольных.

Акцию поддержали в 74 клиниках столицы с целью проверки женщин детородного возраста и мужчин после 40 лет на предмет заболевания раком. Москвичи смогут бесплатно пройти диагностику с 7 июля до 22 сентября в 11 округах столицы с 8:00 до 14:00 в субботу.

«74 московские поликлиники примут участие в продолжении акции по выявлению онкологии предстательной и молочной железы на ранней стадии, которая пройдет с 7 июля по 22 сентября», - заявил начальник столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

В первую очередь заболеваемость раком в России у женского населения переходит на опухолевые новообразования в груди. Многие это отмечает с тем, что данные органы очень чувствительны к эстрогену, а при дополнительном воздействии клетки могут мутировать. Женщины в возрасте болеют чаще. Зачастую женщины не могут обратится вовремя в клинику для диагностики из-за своей загруженности и бытовых дел, а среди мужчин вовсе нет активных посетителей поликлиник.