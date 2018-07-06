Супруги во время ремонта нашли загадочное послание прошлых жильцов

Сегодня, 01:30

Прямо на стене висело сразу два снимка с подписями, каждый из них нес определенный смысл. После прочитанного Алексу и Джесс Монни пришлось извиниться перед предыдущими владельцами квартиры – семейством Шинсэки.

Супруги во время ремонта нашли загадочное послание от прошлых жильцов, где было сказано: «Если вы читаете это сообщение, значит вы снова ремонтируете эту ванную. Чем вас не устроила наша планировка?». В таком шуточном формате выяснилось, что до этого ремонт комнаты был сделан в 1995 году, а также в это время в доме проживал приученный к горшку кролик Кейси, показанный на втором изображении.

Неравнодушные супруги сделали фото стены с посланием и опубликовали в Сети. Так Джесс обратилась к прошлым жильцам квартиры и заявила, что любит домашние проекты, поэтому вместе с мужем извиняется за затеянный ремонт и за желание снести старую ванну.