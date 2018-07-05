VistaNews.ru


Женщина прославилась в YouTube после измены мужа

Сегодня, 15:22

Жительница Краснодара поведала печальную историю, которая случилась с ней на отдыхе. 54-летняя домохозяйка Елена Колотилова создала свой канал на YouTube, где рассказывает о своей жизни и семье, делится рецептами блюд с фоловерами.

Как сообщила женщина в своем влоге в июне, на отдыхе в Анапе ее предал муж. Елена отдыхала вместе с ним, но особо, как признается женщина, мужа не контролировала. Мужчина воспользовался доверием своей супруги и завязал отношения с аниматоршей. Теперь, после измены мужа, женщина прославилась в YouTube – ее аудитория составляет 1,5 млн зрителей.

Недавно Колотилова сообщила о намерении уйти от мужа. Тысячи подписчиков утешают женщину и дают ей дельные советы.

Как оказалось, блогерство у семьи Колотиловых в крови. Дочери Юлия и Нина уже имеют свои каналы с многочисленной аудиторией. Даже Лев Колотилов, в честь которого Елена назвала свой канал «Мама отличника», тоже пошел по следам старших сестер. Что уж говорить о внучке Алисе – у малышки есть свои аккаунты как в Instagram, так и на YouTube.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Перед убийством мужа сибирячка заставляла его слушать песню «О боже, какой мужчина»

В Нижегородской области жена ответила на грубость мужа смертельной поножовщиной

В Техасе женщина убила мужа, который избивал любимого кота

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

Рекомендуем