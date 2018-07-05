Женщина прославилась в YouTube после измены мужа

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Жительница Краснодара поведала печальную историю, которая случилась с ней на отдыхе. 54-летняя домохозяйка Елена Колотилова создала свой канал на YouTube, где рассказывает о своей жизни и семье, делится рецептами блюд с фоловерами.

Как сообщила женщина в своем влоге в июне, на отдыхе в Анапе ее предал муж. Елена отдыхала вместе с ним, но особо, как признается женщина, мужа не контролировала. Мужчина воспользовался доверием своей супруги и завязал отношения с аниматоршей. Теперь, после измены мужа, женщина прославилась в YouTube – ее аудитория составляет 1,5 млн зрителей.

Недавно Колотилова сообщила о намерении уйти от мужа. Тысячи подписчиков утешают женщину и дают ей дельные советы.

Как оказалось, блогерство у семьи Колотиловых в крови. Дочери Юлия и Нина уже имеют свои каналы с многочисленной аудиторией. Даже Лев Колотилов, в честь которого Елена назвала свой канал «Мама отличника», тоже пошел по следам старших сестер. Что уж говорить о внучке Алисе – у малышки есть свои аккаунты как в Instagram, так и на YouTube.