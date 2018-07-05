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В Красноярске экзотическая змея заползла на 15 этаж

Сегодня, 15:05

Незваного гостя обнаружил на собственном балконе местный житель, который был серьезно обеспокоен. Оказалось, что даже не ядовитые змеи могут представлять опасность для окружающих, как и их укусы.

В Красноярске экзотическая змея заползла на 15 этаж, но как именно она туда попала – пока остается загадкой. Очевидец предполагает, что такого питомца могли держать его соседи, но змею никто не разыскивал. Мужчина отметил, что пытался поймать животное в коробку, однако у него не получилось, и теперь на собственный балкон ему страшно даже выходить.

Медики сообщают, что наиболее опасны ядовитые змеи, ведь своим ядом они способны парализовать и даже убить. Но укусы обычных змей, безобидных на первый взгляд, провоцируют ряд раздражений и реакций организма, вплоть до отека.

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