В Екатеринбурге продолжили сносить старинную усадьбу Блохиных

Сегодня, 15:04

Застройщики-вандалы незаконно уничтожают здание, прикрываясь местными чиновниками.

В Екатеринбурге общественники заявили, что рабочие фирмы «Перестройка», подрядчик «Екатеринбург-Сити», продолжили сносить дом Блохиных. Сегодня, 5 июля, люди в очередной раз начали выступать против того, чтобы старинную усадьбу сносили.

По словам общественников, работы на доме Блохиных не соответствует законам РФ о культурном наследии. Рабочие просто сорвали опломбировку, открыли ворота и начали всё ломать. Примечательно, что никаких документов и разрешений у фирмы-застройщика нет. Люди требуют прекратить акты данного вандализма.

Общественники вызвали полицию. Представитель «Екатеринбург-Сити» пожал плечами и начал прикрываться администрацией Екатеринбурга, мол на него давят чиновники.

Сами сотрудники администрации пригрозили общественникам уголовным делом, заявив, что разрушение старинной усадьбы Блохиных – законное дело.

Примечательно, что чиновники заявляют о наличии документов и разрешений на снос здания, якобы застройщик людям всех их предоставил. В это же время общественники заявляют, что им никто ничего не показывал.