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Экстремалка вышла на оживленную дорогу и принялась останавливать машины для дальнейшего развлечения. Многим такое представление пришлось по душе, однако другие граждане заподозрили соотечественницу в неадекватности.

В Уфе голая девушка позирует на капотах автомобилей прямо напротив Налоговой инспекции. На проспекте 50 лет Октября 5 июля днем появилась довольно странная модель эротического жанра, которая наслаждалась взглядами со стороны и получала удовольствие от сигналящих звуков автомобилей.

Тем не менее, жители Уфы предположили, что девушка могла «перегреться» либо употребить наркотические вещества, или алкоголь. Некоторые граждане посчитали, что таким методом девушка может пытаться раскрепоститься, что является своего рода упражнением специального тренинга.