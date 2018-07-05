«Связной» дарит до 7 тыс рублей за покупку смартфонов

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Этими деньгами можно оплатить любой товар.

Недавно «Связной» открыл очередную временную акцию, которая будет действовать на протяжении всей недели. По ней компания дарит до 7 тыс. рублей за покупку ряда смартфонов. Размер скидки напрямую зависит от выбора смартфона.

На сайте «Связного указывается, что за Nokia 3.1 можно получить 1 тыс. рублей, за OPPO F5 – 2 тыс. рублей, за Sony Xperia XA1 DS Plus, XA2 Dual, XA1 Ultra Dual – 3 тыс. рублей, а за покупку смартфонов Sony Xperia XZ1. XZ1 Compact, XZ2 Compact компания дарит целых 7 тыс. рублей.

Промокод придёт в СМС-сообщении. При покупке в интернет-магазине его нужно ввести в специальное поле в корзине, а в обычном салоне «Связного» код нужно предъявить сотруднику.

Полученными деньгами можно плачивать до 99% стоимости любого товара. Если же стоимость выбранного товара меньше или равна сумме полученных денег, то необходимо будет доплатить 1 рубль.

Данная акция будет действовать с 5 по 11 июля, а воспользоваться промокодом можно будет до 18 июля.