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В Башкирии обсуждают фото истребителя на трассе

Сегодня, 13:59

Очевидцы напуганы секретностью военного самолета и его боевыми задачами в регионе.

В Башкирии обсуждают фото истребителя на трассе по Соколовскому мосту в Давлеканово. Неизвестное происхождение военного борта на территории района не смогли конструктивно прокомментировать чиновники в администрации.

Люди, которые успели запечатлеть картину происходящего, обеспокоены, поскольку есть вероятность развития секретного спецзадания о котором людей не уведомили. Некоторые пользователи Сети не видят ничего страшного и опасного, скорее всего борт сломался, и его буксировали на починку.

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