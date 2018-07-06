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Женщина выгуляла медведя в центре Хабаровска

Сегодня, 01:15

Фото и видео из соцсетей возмутило людей, обеспокоенных за свою жизнь.

Женщина выгуляла медведя в центре Хабаровска. Фото с места необычной прогулки сазу стало сенсацией в городе. Неизвестными остались нюансы по поводу возможной судьбы животного: откуда медведь у женщины, как она его эксплуатирует, каким способом содержит. Активисты просят неравнодушных горожан, узнавших даму с диким зверем сообщить, кто она и как с ней можно связаться. Прогулку засняли на видео и выложили в Сеть.

Теперь судьбой животного заинтересовались правоохранительные органы. Позже оказалось, что косолапого зовут Арчи, он приехал в город, чтобы лечить зубы. Для Хабаровска это не первый подобный случай выгула медвежат. В прошлом году мужчина прошелся по центру города в час пик с взрослым мишкой. Шокированные люди не могли понять, что происходит, и как им себя вести.

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