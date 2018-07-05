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Астрахань ждет «нашествие» клопов и тараканов

Сегодня, 13:14

На одном из жилых домов астраханцы заметили странное и подозрительное объявление.

На нескольких домах города «красовались» объявления о том, что Астрахань ждет «нашествие» клопов и тараканов. Только вот одну странную вещь заметили жильцы домов – после информации о мерах, которые будут предприниматься, следует подпись «СанЭпидемКонтроль».

Такой государственной организации вообще не существует, подобные манипуляции проводит управляющая компания, как сообщили в Роспотребнадзоре.

Представители организации не рекомендуют сразу же открывать неизвестным «дезинсекторам» двери, а попросту перепроверить данную информацию в ЖЭКе.

К сожалению, такими «организациями» часто оказываются мошенники, которые попросту обманывают жителей для того, чтобы совершить преступные действия.

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