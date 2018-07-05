VistaNews.ru


Эксперты назвали ТОП-5 растений, которые спасут от комаров

Сегодня, 12:53

Эксперты утверждают, что количество комаров уже три раза превышает норму для этого времени года. Для того, чтобы спастись от насекомых, специалисты составили ТОП-5 растений, которые отпугивают комаров.

Специалисты отмечают, что мята отлично поможет защититься от назойливых комаров. Эфирные масла, а также мятный чай точно избавят помещение от «кровопийц». Запах лаванды очень не нравится комарам из-за камфары, которое выделяет растение. Сильный запах базилика поможет не только отпугнуть комаров, но и успокоить рану, если насекомые все-таки успели укусить.

Запах розмарина очень не нравятся комарам, которые не могут находиться в одном помещении с данным растение. Однако самым лучшим способом от комаров является мелисса, эфирные масла которой не могут переносить эти насекомые.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Витамин В12 защитит от комаров

ТОП-3 эффективных способа предотвратить смертельные укусы клещей

Ученые доказали, что комары способны запоминать людей

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем