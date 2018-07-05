Эксперты назвали ТОП-5 растений, которые спасут от комаров

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Эксперты утверждают, что количество комаров уже три раза превышает норму для этого времени года. Для того, чтобы спастись от насекомых, специалисты составили ТОП-5 растений, которые отпугивают комаров.

Специалисты отмечают, что мята отлично поможет защититься от назойливых комаров. Эфирные масла, а также мятный чай точно избавят помещение от «кровопийц». Запах лаванды очень не нравится комарам из-за камфары, которое выделяет растение. Сильный запах базилика поможет не только отпугнуть комаров, но и успокоить рану, если насекомые все-таки успели укусить.

Запах розмарина очень не нравятся комарам, которые не могут находиться в одном помещении с данным растение. Однако самым лучшим способом от комаров является мелисса, эфирные масла которой не могут переносить эти насекомые.