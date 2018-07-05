"Земля избавляется от людей": Во всём мире начинается Апокалипсис

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Непогода в разных уголках планеты стала предвестником взрыва вулкана Йеллоустоун.

Прийти к выводу, что Земля избавляется от людей, не сложно, особенно на фоне недавних событий. Речь идёт о том, что во всём мире уже начинается Апокалипсис. К примеру, в Монреале температура продолжает держаться на отметке в 40 градусов по Цельсию. В это же время в Китае и Японии идут мощные дожди, провоцирующие оползни. По Франции прокатился сильный град.

Примечательно, что непогода во Франции сменила сильную засуху. Град разбил не только плантации винограда и другой урожай, но и дома с постройками. Есть жертвы. Пожилого мужчину прибило деревом. Что касается прогноза синоптиков, то он не утешительный, ситуация будет ухудшаться.

Китай и Япония также пострадали. Там ливни идут почти целую неделю, что стало причиной оползней. Последние разрушили дома и дороги. Пострадали минимум 6 человек.

В США же наблюдается аналогичная погода. Десятки городов затоплены из-за дождей. Но это ещё не всё, в стране начинают просыпаться вулканы.

Специалисты считают, что непогода – это верный знак будущего Апокалипсиса, который вызовут вулканы. Речь идёт не только о гавайском вулкане, но и о Большом Ситкине, и о Кливленде. Они уже начали просыпаться, извергая пепел. Учёные также наблюдают в их жерлах землетрясения.

Многие эксперты уверенны, что пиком всего Апокалипсиса стан взрыв огромного вулкана под национальным заповедником Йеллоустоун. Вся его площадь – это место, куда миллионы лет назад врезался тот самый метеорит, который уничтожил всех динозавров и десятки тысяч видов других животных. По некоторым данным, вулкан уже начал просыпаться.

Если Йеллоустоун взорвётся, то почти вся Земля будет покрыта слоем пепла в несколько метров. Это будет самый настоящий Апокалипсис.