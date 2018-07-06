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У жителей Хабаровска подозревают серьезный вирусный менингит

Сегодня, 00:15

Четверо хабаровчан госпитализированы с менингитом, а еще несколько человек принимают амбулаторное лечение. Лабораторные исследования выявили у всех энтеровирусную инфекцию разной степени тяжести.

Начальник отдела здравоохранения городской администрации Хабаровска Галина Аристова сообщила, что в период с 25 июня по 1 июля текущего года в городе зафиксирован 24 случай энтеровирусной инфекции, от которой страдают, в первую очередь, дети.  Все они обратились в медицинские учреждения, где им провели все необходимые лабораторные исследования. Установлено, что все они заражены энтеровирусной инфекцией, но только трое в серьезной форме.

Известно, что все больные получают необходимое лечение амбулаторно, три пациента находятся в больнице в тяжелом состоянии. По данным статистики, с начала эпидемиологического периода были зарегистрированы 103 человека, которые заразились данной инфекцией. Среди заболевших есть и дети, все они проводили свой отдых неорганизованно, что и могло повлечь такие тяжелые последствия.

Специалисты советуют родителям следить за питанием и гигиеной своих детей. Кроме этого необходимо обращать внимание и на собственную гигиену, ведь взрослые зачастую становятся носителями инфекции и заражают детей. Согласно статистике Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, в регионе 93% от общего числа заболевших — дети, из них большинство — малыши в возрасте до трёх лет.

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