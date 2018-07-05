Врачи рассказали о 5 главных причинах смерти детей летом

Сегодня, 12:04

Врачи из Нижнего Новгорода составили список, в который на первом месте внесли москитные сетки. Подчеркивается, что летом процент смертности детей очень возрастает.

Родителей настоятельно предупреждают следить за своими детьми, так как обычная невнимательность может привести к серьезным последствиям. На первом месте в списке находится москитная сетка на окнах. В летнее время года дети часто выпадают из окон, получая травмы, несовместимые с жизнью. Маленькие дети очень активны, поэтому стоит внимательно следить за ними, если в квартире открыты окна.

На втором месте находятся жидкости, которые есть у каждого: уксус, ацетон и так далее. Чаще всего из-за любопытства ребенок может получить серьезное отравление. Лечение ожога пищевода обойдется родителям большой суммой денег и нервов.

Следующим в списке идет велосипед и другие виды транспорта для детей. При падении с велосипеда можно получить серьезную травму или остаться инвалидом.

Особо врачи выделяют катание на крышах транспорта ради развлечения. В последнее время участились случаи смертей от поражения током во время катания на электричке или троллейбусе.

Ну и замыкает ТОП-5 опасных факторов для детей летом купание в водоемах. Не секрет, что существует очень много прудов, не пригодных для купания из-за наличия травмоопасных вещей на дне или же опасных бактерий. Также из-за неизведанного дна можно получить травму позвоночника при нырянии под воду.