Пенсионер 83 года ждал выигранный в детстве подарок

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В 1935 году в 7 лет мужчина выиграл бесплатный полёт на самолёте, но детская мечта сбылась только на 91-м году жизни.

Детские мечты не имеют срока давности и должны исполняться в любом случае. Подтверждением такого мнения стала история, которая произошла с 90-летним жителем Амстердама Арнольдом Нойхаусом. Ещё в 7 лет он, будучи мальчиком, выиграл конкурс от авиакомпании KLM. Однако обстоятельства сложились так, что свой подарок он получил только спустя 83 года.

История началась в 1935 году. Тогда компания KLM объявила конкурс на лучшее оформление витрины в главных офисах в Гане и Амстердаме. Главным призом был бесплатный полёт на самолёте над городом.

Лучшим дизайном стал рисунок 7-летнего Арнольда. Вскоре мальчику пришло письмо с сообщением, что ему предоставят билет на экскурсию. Тогда такая возможность была просто фантастической, ведь самолёты были большой редкостью.

Однако тогда сестра Арнольда заболела скарлатиной и всей семье запретили контактировать со здоровыми людьми. Письмо от KLM лежало на полке и ждало своего шанса. Позже про него забыли, а маленький Арнольд, проходя у офиса компании, с досадой вспоминал о билете.

Сейчас же правнучка 90-летнего Арнольда решила попытать счастье и отправила запрос в компанию. В KLM согласились выдать активному старику приз.

Было решено, что полёт должен пробудить у дедушки чувства 7-летнего. За ним приехал автомобиль 1928-го года, а билет Арнольду вручил его праправнук. В небо старика с мальчиком поднял старинный самолёт времён 30-х – 40-х годов.

Когда дедушка насладился видами города и сошёл с судна, его встретила вся его большая и дружная семья.