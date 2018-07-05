Воронежская модель приютила иностранных болельщиков

Сегодня, 11:18

Канадцы, отель которых находился в Долгопрудном, попросту не смогли добраться до него после матча.

Воронежская модель, которая по совместительству стала и телеведущей канала «Дождь», в далеком 2006 году пережила аварию, из-за чего осталась инвалидом. Она познакомилась с иностранными болельщиками на матче между Марокко и Португалией. Когда Евгения Воскобойникова узнала, что иностранным гражданам ночью необходимо будет вылетать в Екатеринбург из Шереметьево, предложила им остаться у себя.

Канадцы приехали болеть за сборную Англии, поскольку их отечественная команда участия в мундиале не принимает. Журналистка рассказывает, что не подразумевала под этой ночевкой ничего интимного и они, по всей видимости, тоже.

Евгения рассказала, что иностранных гостей они угостили водкой с соленьями. Папа Воскобойниковой, не зная английского вообще, обсудил с ними хоккейный поединок 1972 года, при этом обе стороны вспомнили известных игроков.

Ведущая подытожила, что такая возможность выпадает не всегда и это запомнится на всю жизнь.