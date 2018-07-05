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Эксперты оценили состояние гнилого днища корабля и шокировали воронежцев.

В Воронеже баркалон «Меркурий» утилизируют. Вывод с сожалением озвучили специалисты «Воронежстальмост». Причиной демонтажа одной из достопримечательностей города стало плачевное состояние дна корабля. Теперь памятный знак отправят в утиль или на переплавку, а его место в сквере Ильича займет новодел. Ситуация с демонтажем баркалона стала обсуждаемой среди активистов весной 2018 года.

По словам Надежды Савицкой, в связи с аварийным техническим состоянием комиссия приняла решение демонтировать памятный знак летом 2018 года. Установлен монумент был в 1972 году без наличия разрешений и проекта. Воронежцы обеспокоены утилизацией полюбившегося монумента готовятся предложить новый архитектурный ансамбль на берегу водохранилища.