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Над Волгоградом взорвался огромный оранжевый НЛО

Сегодня, 10:35

Корабль пришельцев после крушения поспешил скрыться.

Огромный оранжевый НЛО над Волгоградом заметила местная жительница вчера, 4 июля, вечером.

По словам женщины, на СХИ в небе появился оранжевый яркий предмет. Это произошло внезапно. Инопланетяне буквально вылетели из неба. Во время полёта от корабля пришельцев оставался яркий шлейф.

В один момент НЛО взорвался, оставив за собой только следы, которые тоже со временем пропали. По словам женщины, она была трезва умом и никаких веществ не принимала.

Уфологи считают, что после взрыва пришельцы-гуманоиды сразу же поспешили скрыться, чтобы не упасть на Земле и не рассекретить своё присутствие.

Однако такой версии придерживаются не все. Некоторые решили, что оранжевым НЛО была ракета, запущенная с полигона Капьяр.

Кстати, после поста женщины, сразу несколько человек из Волгограда признались, что тоже видели корабль пришельцев в ночном небе.

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