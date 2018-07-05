Модель человека: Блогер Лена Миро раскритиковала российских манекенщиц

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Знаменитая блогер Лена Миро в своей новой статье раскритиковала российских манекенщиц. По мнению журналистки, не все девушки из реалити-шоу и Instagram заслуживают быть моделями.

Лена Миро возмущена тем, кого в России называют моделями. В своем блоге в LiveJournal интернет-журналистка написала: «В последнее время в нашей стране слово «модель» используется не по назначению. Кого только ни называют этим словом сегодня: эскортниц из Инстаграма, участниц реалити-шоу, девок, которых вытащил в свет Тимати или какой другой певец ртом. Это неправильно!».

По мнению блогера на почетное звание модели заслуживают Кэндис Свейнпол и Белла Хадид, а из русских только Наталья Водянова. Остальные «недомоделей» России Миро называет «социально активные девушки, к профессиональному модельному бизнесу отношения не имеющие».