VistaNews.ru


Ростовчан-геев чуть не «разорвали» другие горожане

Сегодня, 09:25

Молодые ребята сидели на остановке с флагом ЛГБТ.

Вчера, 4 июля, в Ростове один из местных жителей сделал фото ростовчан-геев. Дело в том, что два парня ждали маршрутку. Один из них был завёрнут в «радужный» флаг ЛГБТ.

После того как снимок попал в интернет, другие горожане чуть не «разорвали» своих земляков. Молодых людей поливали грязью, угрожали и писали много других негативных вещей.

Однако стоит отметить, что радужный флаг – это не только символ ЛГБТ и геев. Дело в том, что некая его вариация считается «Флагом мира», а также «Флагом движения коренных народов Америки». Дизайн очень похожий, поэтому часто возникает путаница. Возможно, что молодых людей зря прозвали геями. Они могли выступать «за мир», но купить не тот флаг. Скорее всего, парни из Ростова даже не знали его значения.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Ростове парень и девушка гуляли с флагом геев

Житель Волгограда потребовал легализировать однополые браки в России

В Тбилиси протестующих геев забросали яйцами

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем