Ростовчан-геев чуть не «разорвали» другие горожане

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Молодые ребята сидели на остановке с флагом ЛГБТ.

Вчера, 4 июля, в Ростове один из местных жителей сделал фото ростовчан-геев. Дело в том, что два парня ждали маршрутку. Один из них был завёрнут в «радужный» флаг ЛГБТ.

После того как снимок попал в интернет, другие горожане чуть не «разорвали» своих земляков. Молодых людей поливали грязью, угрожали и писали много других негативных вещей.

Однако стоит отметить, что радужный флаг – это не только символ ЛГБТ и геев. Дело в том, что некая его вариация считается «Флагом мира», а также «Флагом движения коренных народов Америки». Дизайн очень похожий, поэтому часто возникает путаница. Возможно, что молодых людей зря прозвали геями. Они могли выступать «за мир», но купить не тот флаг. Скорее всего, парни из Ростова даже не знали его значения.