«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

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Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе Марине Орловой. Не удивительно, ведь она была больше чем «очаровательной ученицей» легендарного артиста.

Случайный свидетель сфотографировал ночную панораму родного города, пришел домой, начал пересматривать снимки и ахнул. На одном из фото незнакомец рассмотрел прозрачный силуэт, сильно напоминающий призрак. Дальше – больше. По словам автора сенсационной фотографии, он проживает в одном доме с актрисой Мариной Орловой, ставшей «молодой музой» умершего из-за рака сатирика Михаила Задорнова.

У скандалиста нет сомнений, призрак легендарного артиста заглянул в окно его «очаровательной ученицы», дабы сказать всего одну фразу: «Я скучаю». Блуждающая душа Задорнова не может «спать спокойно», ведь ему не удалось проститься с Орловой ни при жизни, ни на похоронах.

Сатирик не получал излишнего наслаждения от своей популярности, попросив родственников придать его земле в узком кругу. 15 ноября 2017 года места на кладбище в Юрмале не нашлось 32-летней актрисе. Возможно, семье Задорнова не нравился статус «больше чем коллеги» у Орловой.

Все знали, помимо парных номеров, у Михаила Николаевича и «очаровательной ученицы» был ряд общих интересов. В частности, сатирик попросту наслаждался возможностью поговорить с интеллектуально развитым человеком. После одного из интервью Задорнова, Орлова стала для общественности «нетупой актрисой».

Утратив легендарного наставника, Марина больше не появляется перед объективами фотокамер с мужчинами. Возможно, призрак сатирика пытался достучаться в окно «молодой музы», чтобы попросить ее снова начать наслаждаться жизнью, но уже без него.