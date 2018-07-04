"Дом-2": Таинственные причины смерти Полины Лобановой

Сегодня, 23:13

Девушка могла чувствовать, что смерть уже близко, и на это есть свои причины. Интересные нюансы загадочной гибели участницы проекта появились в Сети, и публика принялась обсуждать произошедшее с еще большей силой.

Таинственные причины смерти Полины Лобановой назвала ее же сестра, которая поведала о пристрастии родственницы к запрещенным препаратам, которые Полина вполне могла употреблять в немеряном количестве. Более того, их взаимодействие с алкоголем также могло сыграть против девушки, что является единственным предположением о возможных причинах смерти Лобановой.

Полина в последние сутки видела страшный сон, о чем рассказывала фанатам, которые теперь приписывают произошедшему мистические ноты. Более того, свой последний поход в ночной клуб представительница скандального проекта «Дом-2», где уже погибли при разных обстоятельствах несколько бывших участников, выиграла в «камень-ножницы-бумага», хотя могла отправиться в более спокойное общественное место.