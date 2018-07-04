Масляков прокомментировал смерть Аслана Алборова

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Аслан был звездой из команды «Пирамида», всегда позитивным, открытым человеком. Однако загадочную смерть молодого юмориста пока умалчивают.

Александр Масляков является бессменный ведущим известнейшей программы многих лет – КВН. Как он сам рассказал, «Пирамида» была одной из любимых для него, потому что у парней был талант. И, конечно, он прокомментировал смерть Аслана Алборова. По его мнению, он слишком рано ушел, однако подробностей смерти не знает.

Впрочем, как и все. Скончался 33-летний Аслан в ночь на 4 июля, утром его тело было найдено на базе отдыха, куда он отправился вместе с женой. По мнению близкого окружения, у парня все было хорошо, работал на телеканале, любимая женщина рядом.

Сейчас в Сети появляются различные слухи по поводу его смерти. Стало известно, что в свою последнюю ночь он вместо жены и отдыха на турбазе выбрал племянницу прокурора Анатолия Дзидзоева, пойдя в его загородный дом. Там они выпивали, а после возник конфликт и наутро находят труп Алборова. Сейчас полиция выясняет все подробности произошедшего и ожидаются результаты вскрытия для прояснения «картины».