«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

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Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто стоит за этим всем - следует разобраться. Правительство может скрывать многие вещи, о которых простые смертные пока даже не догадываются.

Эксперты во всем мире продолжают искать истину, и многие из них приблизились к разгадке настолько близко, что рискуют быть стертыми с лица Земли. Но вывод у них один - процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию, и проявления этого видны невооруженным глазом уже сегодня. Войны, катаклизмы, необъяснимые явления, и список можно продолжать достаточно долго, но и происходит это неспроста.

Масонское движение в прошлом году отпраздновало 300-летний юбилей, хотя за столько веков человечеству практически неизвестны помыслы участников сообщества. Суть одна – под грифом «Совершенно секретно» храниться безобидные действия не могут, поэтому данная категория граждан вызывает страх у людей во всем мире, которые уже начали готовиться к Апокалипсису. Нельзя сказать, кто пострадал от их действий первыми, но истребление человечества – уже давно не миф. И совсем не зря многие политики вступали в ряды масонов для управления мировым сознанием.

Другой вопрос заключается в объяснении бесконечных мистических происшествий, будь то НЛО, либо загадочное исчезновение тысяч человек по всему миру, а также бесконечные заявления уфологов об опасности, ожидающей граждан. Пришельцы на связь с человеком пока не выходят, но существуют подтверждения обратного, только для чего так происходит – до конца не ясно. Механизм запугивания человечества уже запущен, и периодичные предупреждения о конце света могут быть как вымыслом, так и поводом задуматься.

Если рассмотреть военные конфликты и попытаться понять, кто же их затевает – вопросов все равно остается намного больше, чем ответов на них. И здесь необходимо вернуться к многочисленным попыткам вербовки, где вооруженный человек – на вес золота. Всем вокруг становится страшно, но люди продолжают погибать даже в негласных войнах, и следует вывод – управление мировым сознанием работает.

Совсем не просто так в мире появился и искусственный интеллект, который на определенной стадии может объединить свои силы против разумных существ и истребить их, как более слабых. Что ни говори – необратимость Апокалипсиса подтверждена неоднократно, дело лишь во времени. Осталось понять, кого нужно бояться больше – политиков, пришельцев, военных и их тайные разработки по уничтожению всего вокруг, либо тайного сообщества масонов, которое уже перестало скрываться.