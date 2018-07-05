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НЛО в Смоленске вошло в мировой ТОП-10

Сегодня, 05:45

Издание подготовило рейтинг самых громких появлений неопознанных летающих объектов за июнь 2018 года.

По данным издания, популярность НЛО растет среди пользователей. В последнее время в Сети все чаще публикуют видеоролики или фотографии, на которых запечатлены пришельцы и аномальные объекты. Самым популярным фильмом про пришельцев оказался «Секретные материалы».

Чаще всего НЛО наблюдали в Калифорнии. Видеоролик, на котором запечатлено мистическое свечение, стал лидером Топ-10 по версии издания.

НЛО, зафиксированное на видео в Смоленске, расположилось в мировой рейтинге на втором месте. Также в список лучших и самых популярных вошли видео с летающими тарелками пришельцев, которые уфологи наблюдали в Марокко, Аргентине, Липецке, Москве и Пензе.

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