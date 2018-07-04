«Красиво жить не запретишь»: В Липецке на крыше высотки установили бассейн

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Когда его обнаружила управляющая компания «Елецкая», бассейн был отключен, а замок на двери на крышу заменен и закрыт. Инцидент произошел в 19-этажном доме на улице Хренникова.

Россиянам красиво жить не запретишь. Так, в Липецке находчивые жители высотки на крыше дома установили надувной бассейн, объем которого составил 2,5 кубических метра. Владельцы такого блага самостоятельно проникли на крышу, причем следов взлома не обнаружено, подключили шланг к холодной воде на техническом этаже и в жару наслаждались прохладной водой с шикарным видом на город.

Юрий Костин, директор «Елецкой», рассказал, что в ходе осмотра высотки бассейн демонтировали, воду отключили, шланг ликвидировали, а на двери заменили замок. Это сделано для того, чтобы избежать потенциальных несчастных случаев. На высоте в 19 этажей часто наблюдается сильный порывистый ветер, а при температуре воздуха выше +25 можно получить серьезный солнечный удар. Компания не намерена отвечать за летальные исходы, потому были пресечены все варианты развития негативных событий. Естественно, это расстроило находчивых россиян, но безопасность превыше всего.