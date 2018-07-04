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Эксперты: Искусственный интеллект угрожает правам человека

Сегодня, 19:49

Научная фантастика часто рассказывает о таких вариантах будущего для человечества, в котором основной проблемой людей являются технологии. Эксперты уверены, что писатели и режиссёры не далеки от истины.

 Взаимоотношение человека и роботов, обладающих искусственным интеллектом, с каждым днём становится всё более очевидным. Происходит внедрение машин на заводы и другие предприятия, а многие вычислительные процессы обрабатываются без участия человека. Эксперты считают, что роботы могут угрожать правам людей, причинив вред в юридическом и физическом смысле.

Поводом для беспокойства экспертов стала система LAWS, которую прозвали роботом-убийцей. Для неё права человека практически не берутся в учёт, и она рассчитана на принятие решений в отношении жизни или смерти с посторонним вмешательством, так и без него. Именно широкое применение искусственного интеллекта в военных целях является фактом того, что у машин появятся возможности в буквальном смысле ущемлять людей. Автоматизированные системы, в основе которых лежат методы глубинного обучения, становятся всё более независимы от тех, кто их изобретал, приобретая всё больше власти и возможностей.

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