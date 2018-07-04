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«Он нам пригодится»: В Смоленской области в лифте установили унитаз

Сегодня, 19:33

Люди обвиняют в беспорядке недобросовестных соседей.

Недавно в социальных сетях появилась запись о том, что в Смоленской области в Ярцеве в лифте в одной из многоэтажек на улице Металлургов установили настоящий унитаз.

Очевидец и автор поста написал, что его ждал настоящий сюрприз, когда он вышел из дома и отправился по делам. По его словам, виной всему соседи, которым попросту было лень выбрасывать старый унитаз, и они решили избавиться от него, просто поставив на пол в лифт.

Другие жители Ярцево отнеслись к фото с юмором. Некоторые заявляли: «Он нам пригодится», - добавляя, что если кто-то застрянет в лифте, то у него «будет время подумать».

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