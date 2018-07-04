«Сделано «Леруа Мерлен»: PR-директор лишила РФ Крыма, Сахалина и Калининграда

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В YouTube ролик с «обрезанной» Россией набрал больше 96 тысяч просмотров. Скандальная Галина Панина уже покинула свою должность в сети магазинов.

После того, как PR-директор «Леруа Мерлен» распустила сплетни о девушке, сгоревшей из-за болельщиков, пользователи социальных сетей устроили бойкот и заявили, что не станут ничего покупать в сети магазинов. В итоге женщину лишили должности, но на этом преследование Галины Паниной в Сети не закончилось. Злопамятные россияне нашли то, что было сделано с подачи экс-пиарщицы. Оказывается, еще в 2013 году она создала клип, где лишила Россию Крыма, Сахалина и Калининграда. Отсутствие полуострова понятно, но остальные регионы давно являются неотъемлемой частью РФ. Травля набирает оборотов, ролик просмотрели более 96 тысяч юзеров в YouTube.

Как Сахалин стал российским

В рамках Симодского трактата, датированного 1855 годом, Сахалин имел статус нераздельного владения России и Японии. По Петербургскому договору, заключенному в 1875 году, РФ забрала регион в свою собственность, передав японскому государству северные Курильские острова. В период русско-японской войны (1904-1905 годы) был подписан мирный договор и Япония получила Южный Сахалин, северная часть острова была под японской оккупацией с 1920 по 1925 годы. Только после победы СССР во Второй мировой войне вся территория Сахалина, включая Курильские острова, стала территорией Союза.

Калининградская область в составе РФ

Эта история началась во время Семилетней войны, датированной 1758 и 1762 годами. Регион, который тогда назывался Восточной Пруссией, по итогам столкновений вошел в состав тогдашней Российской империи. С 1871 по 1918 годы областью владела Германская империя. Окончательно все решила та же Вторая мировая война. В рамках Потсдамского соглашения 1945 года, северную часть Восточной Пруссии передали СССР, который в 1946 году назвал регион Калининградской областью, хотя ранее это была Кенигсбергская область.