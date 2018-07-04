От китайского болельщика сбежала невеста

Сегодня, 19:09

После крупной ссоры влюбленных на Красной площади обиженная девушка «растворилась в толпе».

Китайская пара футбольных фанатов приехала в Москву на ЧМ-2018. Все было хорошо, молодые люди наслаждались футболом и красотой города. Однажды, гуляя по Красной площади, между возлюбленными разгорелась крупная ссора. После конфликта обиженная невеста сбежала от китайского болельщика.

По словам молодого человека, китаянка буквально «растворилась в толпе», он потерял ее из виду. Парню не удалось дозвониться до невесты, он не знает где она и что с ней, а потому решил обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.