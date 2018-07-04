В небе Йошкар-Олы пролетел красный пугающий объект

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Не исключено, что произошла очередная встреча россиян с НЛО. Это также могло быть восходом Марса, считают астрономы.

В небе Йошкар-Олы (столица Республики Марий Эл) пролетел красный объект, который в ночное время напоминал пугающий НЛО. Инцидент произошел 2 июля после 9 часов вечера, автор ролика заметила красную точку, будучи в поселке Медведево. Девушка извиняется за плохое качество видео.

По мнению астрономов-любителей, красный объект напоминает восход Марса, явление наблюдалось на юго-востоке в районе 11 часов вечера. Если шар совершал движение, то он вполне может представлять собой банальный небесный фонарик. Из-за плохого качества невозможно дать оценку объекту наверняка.

Естественно, среди пользователей Сети нашлись сторонники версии об инопланетном вторжении, но эксперты не охотно комментируют подобные предположения. Уфологи как обычно забили тревогу об инопланетном вторжении.