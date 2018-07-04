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«Климатическое оружие»: Квадратные облака над Землей пугают весь мир

Сегодня, 18:39

Загадочным явлением может оказаться и НЛО, именно так считают специалисты соответствующей сферы. Но споры о многочисленных «коврах-самолетах», возникающих во многих городах, продолжаются до сих пор.

Квадратные облака над Землей появляются все чаще и пугают весь мир, очевидцы не перестают удивляться феномену. Как известно, определенную форму облака не имеют, и в некоторых из них с легкостью можно рассмотреть забавные фигуры, однако именно правильная квадратная форма вводит общественность в ступор. У американцев появились догадки, что некое «климатическое оружие» могло быть разработано Пентагоном, чем и объясняются многие катаклизмы, происходящие в мире, а прикрываться такое «оборудование» может странными облаками.

Тем не менее, есть и предположение о тайных знаках НЛО, которые пришельцы могут отправлять с помощью неба. Логического и научного объяснения у такого феномена пока нет, а случаи с образованием квадратных облаков фиксируются все чаще и в разных местах.

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