Ученые: Лишний вес предотвращает развитие рака груди

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Онкологи из Северной Каролины в США по результатом многолетней работы установили, что избыточная масса тела снижает риск развития злокачественных заболеваний молочных желез у женщин до менопаузы.

Карцинома является наиболее распространенной формной злокачественной опухоли молочных желез, которая чаще всего встречается у женщин после 45 лет. Смертность при данном заболевании составляет 19-25% от всех прочих злокачественных опухолей.

Ученые из США задались целью изучить влияние лишнего веса на процесс развития злокачественных заболеваний у женщин до менопаузы. Для этого эксперты отобрали сведения от 760 тысяч представительниц слабого пола в возрасте до 55 лет. Было установлено, что среди женщин в возрастном диапазоне 18-24 лет на каждые 5 пунктов ИМТ выше нормы приходилось уменьшение вероятности столкнуться с данным недугом на 23%. У женщин 25-34 лет такой показатель составлял 15%, для возраста 35-44 года 13% и для 45-54 лет 12%.

Факт, что лишний вес предотвращает развитие рака груди ученые объясняют другим гормональным фоном, большим количеством вырабатываемых эстрогенов, отличной концентрацией факторов роста и различиями в плотности молочных желез.

Ученые предостерегают, что результаты их работы не должны стать поводом для набора избыточного веса, который приносит огромное количество других проблем со здоровьем. Данное открытие призвано помочь ученым в изучении природы и механизма развития данного заболевания.