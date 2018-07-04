В небе над Железноводском состоится свадьба

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7 июля состоится грандиозное событие для влюбленных.

Будущие супруги станут частью авиашоу в небе над Железноводском. Свадьбы состоятся под патронажем МО РФ и правительства Ставропольского края. Как сообщают организаторы, клятвы влюбленные будут давать на шарах в виде сердец. Такая акция в Ставрополе будет проходить в первый раз. Ожидаемое количество зрителей – несколько тысяч.

Глава Железноводска Евгений Моисеев сделал все, чтобы праздник доставил зрителям удовольствие – для этого во время торжества будет запущен бесплатный транспорт.

Как сообщают представители, все желающие смогут поучаствовать в данной акции – в аэростатах будут соединять сердца влюбленных, которые решились поклясться в верности друг другу.