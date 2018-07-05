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В Астрахани проводят сложные операции на сетчатке глаза

Сегодня, 03:45

Все пройдет без разреза, шва и глубокого наркоза, а за несколько часов пациент сможет вернуться домой. С 3 по 6 июля 40 человек из Дагестана, Астрахани и Волгоградской области получат необходимую помощь.

С 3 июля в Астрахани проводят сложные операции на сетчатке глаза. Таким образом, люди, страдающие макулярным разрывом, смогут получить необходимую помощь. В новом методе медики используют плазму крови самого пациента, которая обогащена тромбоцитами. Риск заражения равен нулю, а через несколько часов человека отправляют домой.

Операции проводят в рамках полюса обязательного медицинского страхования на бесплатной основе. Практически со 100% долей вероятности пациенты получат хорошее зрение, операция не несет риска для жизни или для органа.

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