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Млечный Путь вызывает множество вопросов у астрономов на протяжении сотен лет. И новое исследование добавило немного ясности в историю появления галактики.

Ученые из обсерватории Европейского космического агентства «Gaia» обнаружили древнее столкновение Млечного Пути с другой галактикой, напоминающую по форме на «сосиску». Произошло это между 8 и 11 миллиардами лет назад, когда и случилось их слияние. По мнению астрологов, именно столкновение галактик и изменило его облик, так как смогло повлиять на толщину звездного диска – она увеличилась, и количество звезд стало намного больше.

Астрологи используют космический телескоп Gaia, который и помогает им в изучении звезд. Хоть Галактика Земли и до сих продолжает сливаться с другими, но именно то столкновение десять миллиардов лет назад было одним из ключевых, «сосиска» сильно повлияла на современный Млечный Путь.