«Я его видел!»: Во Флоренции людей шокировал инопланетный корабль

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Два одинаковых НЛО подобрали на земле нужные им предметы и на огромной скорости скрылись в небе. В последнее время в город стал настоящим центром пришельцев-гуманоидов.

27 июня во Флоренции два мужчины стали свидетелями двух цилиндрических летающих аппаратов пришельцев. Очевидцы шли по одной из улиц и остановились на светофоре. Там они заметили первый инопланетный корабль. Он их действительно шокировал.

Товарищи сначала не предали внимания увиденному, но буквально через несколько минут на мосту они заметили второй НЛО пришельцев. Он был очень похож на первый, имел такую же форму и характерное свечение.

Один из мужчин заявил уфологам: «Я его действительно видел!». По его словам, инопланетные корабли опустились сначала к земле, подобрали нужные им предметы, а затем на огромной скорости скрылись в ночном небе.

По словам специалистов из Национального центра НЛО, сейчас во Флоренции много людей были испуганы фактами появления кораблей пришельцев. Один и тот же корабль часто шокировал людей во всей первой половине текущего года. Сейчас в регионе стали появляться новые летательные аппараты гуманоидов.

Кстати, НЛО активизировалось по всему миру. Буквально недавно в Канаде местные жители засняли на видео летающих в небе пришельцев-гуманоидов. Они появляются в центре города на виду у тысяч граждан.