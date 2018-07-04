"Зловещие Мертвецы": Шанхай готовится к зомби-апокалипсису

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Такие фантастические события тяжело представить, но именно чёткий план сможет спасти жизнь миллионам людей.

Представить зомби-апокалипсис можно утром будним днём в метро любого крупного города. Но что, если он произойдёт на самом деле и придётся действовать в критических ситуациях.

На основании предположений о зомби, группа специалистов из Шанхая начала готовиться к потенциальному нашествию мертвецов. Ими были составлены советы о том, как спастись от живых мертвецов, будучи в Шанхае. Мегаполис является отличным примером города, на примере которого эксперты объясняют, что лучше всего спрятаться в стрелковом клубе.

Дело в том, что в нём много оружия, которое может противостоять зомби-апокалипсису. Когда же закончатся пули, то выжившие люди смогут использовать лук и стрелы, которые есть в большинстве подобных заведений.

Если во время зомби-апокалипсиса спрятаться в стрелковом клубе не удалось, то можно скрыться в спортивном баре. Это тоже хорошее место, ведь в нём есть спортивное оборудование и еда, а алкоголь может стать отличной бомбой для толп зомби.

По словам экспертов, можно спрятаться и забаррикадироваться можно вообще в любом помещении. Однако именно оно может стать ловушкой, ведь если зловещие мертвецы во время апокалипсиса туда проберутся, то выхода не будет.

Одним из лучших мест станет высокое здание, такое как Шанхайская башня. Она имеет 128 этажей потенциального убежища, а смотровые площадки позволят иметь прекрасный обзор ближайших территорий.

Если зомби-апокалипсис является маловероятным, то более правдоподобным вариантом конца света может стать взрыв супервулкана. Ранее сообщалось об угрозе катастрофы в Йеллоустонском заповеднике. Если самый крупный вулкан в мире взорвётся, то это вызовет цепную реакцию вулканов по всему миру.