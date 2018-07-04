Сегодня, 15:50

Пенсионер пострадал от рук футбольных фанатов, которые были навеселе и решили развлечься. Мужчины сперва напевали дедушке песни, после этого подняли на руки и раскачивали, но завершилось все скандалом.

Англичане поглумились над пожилым двойником Ленина и посадили его в урну, что не на шутку рассердило молчаливого пенсионера. Мужчина выбрался из мусорки и направился в сторону обидчиков, пытаясь научить их манерам и отсчитать за такое скандальное поведение, однако видеозапись на этом закончилась.

Болельщики напевали старику «Mister Lenin, it’s England», что переводится как «Мистер Ленин, это Англия». По каким причинам фанаты решили усадить дедушку в урну – не известно, также не понятно, накажут ли иностранцев за неуважение к россиянину. Однако скандальная ситуация уже оказалась в Сети на видео.