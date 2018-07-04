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«Полезли в карман»: Макаревич высказался о повышении пенсионного возраста

Сегодня, 15:45

Люди расплачиваются за Крымский мост и вооружение.

Макаревич считает, что россияне согласны принять любую «лапшу на уши». Однако сейчас людям полезли в карман, и решение правительства о повышении пенсионного возраста полностью влияет на благосостояние граждан. То есть музыкант считает, что россияне начинают прозревать только в финансовых вопросах, когда что-то касается их напрямую.

Всё это для власти очень сложная и тяжёлая история. Макаревич также высказался о том, что стоимость Крымского моста можно перевести в денежный эквивалент. Это огромная сумма, которую можно было бы тратить на пенсии граждан РФ. Эти деньги также можно было бы взять, сэкономив на буквально нескольких танках и ракетах. Получается, что люди буквально расплачиваются за мост и вооружение.

Музыкант добавляет, что в Европе пенсионный возраст больше, но у них лучше медицина и уровень жизни. Если бы российские власти улучшили эти критерии, то тогда можно было бы поднять возраст выхода на пенсию, но без них «всё это происходит не вовремя». Сейчас же получается, что пенсию обещают поднять на 1 тысячу, а люди будут работать на 8 лет дольше.

Кроме того, статистика довольно печальна. Дело в том, что около 50% мужчин до нового пенсионного возраста не смогут даже и дожить, хотя всю жизнь платили отчисления. Получается, что после смерти государству вовсе и не нужно платить пенсию.

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